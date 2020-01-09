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中國駐美國大使崔天凱在美國中國總商會年度晚宴上表示，互利共贏始終是中美經貿合作的本質特徵，只要雙方牢牢把握兩國人民的根本利益，尊重彼此尊嚴、主權、核心利益，沒有克服不了的困難。

崔天凱續稱，中美已達成第一階段經貿協議，事實證明，中美兩國之間只要在平等和相互尊重的基礎上堅持對話協商，就能達成互利共贏的結果，有利於中美兩國及世界。

他強調，任何勢力都無法阻斷中美兩國17億人民的友好往來，只要兩國工商界同舟共濟、攜手向前，中美關係的航船一定能夠劈波斬浪、穿越陰霾，駛向陽光燦爛的彼岸。