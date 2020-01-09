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劉鶴本月13日至15日赴美 簽首階段貿協

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中國商務部新聞發言人高峰表示，應美方邀請副總理劉鶴將率團於1月13日至15日赴華盛頓簽署第一階段協議，雙方團隊正就協議簽署的具體安排密切溝通。

高峰在商務部舉行的新聞發布會上稱，希望美方糾正泛化國家安全、濫用出口管制措施的錯誤做法。而關於第二階段協議，目前沒有更多的訊息可以透露。

美國總統特朗普曾在去年底表示，他將於今年1月15日在白宮與中國簽署第一階段貿易協議。他將與中國高層代表簽署貿易協議，他稍後將前往北京，開始第二階段貿易協議磋商。

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