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今日 08:55 國際財經

特朗普將出席世界經濟論壇

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美國白宫周三公布，總統特朗普計劃出席本月較後時間在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇。

如果他真的出席1月下旬的世界經濟論壇，將是第二次出席有關活動。去年，他取消出席世界經濟論壇，留在國內處理政府局部停運的事宜。

今年，雲集全球金融界、政界與科技界精英的世界經濟論壇將於1月20至24日舉行。白宮指，特朗普將出席1月21及22日的活動。

特朗普在元旦日公布，今年出席世界經濟論壇的美國代表團是由財長努欽率領，成員包括多名內閣部長，以及特朗普女兒伊萬卡及她夫婿庫什納。

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