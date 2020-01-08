國際財經

伊朗為報復美國上周五擊殺革命衞隊「聖城旅」指揮官蘇萊馬尼，於本港時間周三清晨向美軍駐伊拉克兩個基地發射多枚彈道導彈，消息立時震動環球市場，刺激黃金及油價齊飆升，美股道指期貨一度插水442點，亞歐股市早段同受壓。隨後伊朗外長扎里夫和美國總統特朗普先後表明無打算開戰，恐慌情緒消退，市況逐步回穩。美股周三開市後節節上揚，納指更刷出即市新高及收市新高，標指也創即市新高；金價和油價倒跌，分析預期，地緣政局引起的波動只屬短暫。

道期即瀉442 金衝1600關

特朗普在本港時間周四午夜就伊朗的攻擊發表電視講話，指襲擊未造成美軍傷亡，認為伊朗有退讓(standing down)的跡象，他未有揚言反擊，進一步紓解市場對開戰的憂慮。

伊朗發射導彈後，道指期貨在亞洲時段應聲下挫442點，避險意欲高漲，紐約期金早段一舉突破1600美元關，衝上每盎斯1613.3美元，是2013年以來最高水平；日圓兌美元最高報107.65日圓，是3個月來最強勢。

油市投資者擔心原油供應受影響，布蘭特期油一度衝上每桶71.75美元，屬4個多月新高。

道指即市曾飆282點

到美國周三開市時，情況已大致復常，美股上漲，道指曾升282點，即市高位觸及28866點；收市回順漲161點或0.56%，報28745點。標指收市升0.49%，報3253點，即市高見3267點。納指收市進賬0.67%，報9129點，盤中高見9168點。金融股及科技股成為升市火車頭，美國運通和VISA都上漲約1.7%；蘋果及微軟同告上揚約1.6%。

波音737-800客機在伊朗發生空難，股價曾挫超過2%，拖累道指一度跌61點，即市低見28522點，但很快就倒升，波音收市仍跌1.75%。30隻道指成分股之中，仍有9隻錄得下滑，跌幅最大為Walgreens，收市急挫5.84%，集團上季盈利較預期差，拖累股價表現；油股埃克森美孚及雪佛龍分別回落1.51%及1.14%。

歐洲股市先跌後回揚，英法德股分別高收0.01%、0.31%及0.71%。不過，亞股整體疲弱，日股最多曾挫2.4%，全日低收1.57%，MSCI亞太指數(不計日本)跌0.72%。

有分析師表示，雖然大多數投資者都相信伊朗會報復，但沒想到這麼快便行動，在昨天早上被殺個措手不及。法興首席貨幣策略師賈克斯(Kit Juckes)指出，導彈襲擊只會導致市場短暫波動，股滙商品升勢大部分已逆轉，反映市場普遍認為局勢惡化的可能性不大。

FXTM高級研究分析師奧圖努加(Lukman Otunuga)稱，市場進入「等待與觀望」模式，投資者希望局勢有更明確的發展。

油價亞市飆升 美市倒跌4%

紐約期金收市回吐0.9%，每盎斯報1560.2美元。日圓和瑞士法郎兩大避險貨幣曾分別升至3個月和一周高位，其後也回落，日圓兌美元尾段跌0.61%，報109.11日圓，瑞郎也下滑0.33%，每美元兌0.9737瑞郎。

歐羅受壓，主要因為德國工廠訂單數據遜預期，兌美元跌0.39%，報1.111美元。美滙指數相對造好，升0.32%，報97.31。

油價方面，一度突破71美元的布蘭特期油，收市挫4.2%，每桶報65.44美元；紐約期油更插4.9%，收報59.61美元。油價向下主要原因是伊朗的攻擊未有損壞能源設施，而且也沒有人員傷亡，令市場相信兩國衝突不會損及原油供應。

儘管如此，油市策略師仍警告，即使只是有攻擊威脅，油輪也可能會避開原油運輸主要通道霍爾木茲海峽。美銀周二曾發報告稱，如果霍爾木茲海峽航運受阻，油價可能會衝上100美元。

美國私企新增職位勝於預期，同樣利好市場氣氛。ADP周三公布，美國私營企業職位在去年12月增加了20.2萬個，遠高於市場預期的15萬個，11月的職位增長數字也大幅上調一倍，從6.7萬個修訂至12.4萬個。ADP報告被視為周五非農業職位報告的前奏，分析師普遍預期非農職業位在12月增加16萬個。