國際財經

美伊兩國關係仍是金融市場最擔憂的問題，但美國總統特朗普周三就伊朗局勢發表的講話，未提及美軍會即時作出軍事反擊，美股升勢擴大，道指目前漲超過200點。

截至本港時間凌晨約零時51分，道指報28804點，上揚220點或0.77%；標普500指數報3256點，進賬19點或0.59%，並創盤中歷史新高，見3261點；納指報9135點，攀升67點或0.74%，盤中高見9137點，再創即市歷史新高。在特朗普發言前，三大指數已經溫和向好，道指其時升超過60點，而盤初最多下滑61點。伊朗早前發射導彈的消息爆光後，隔夜美股期貨急挫，標指與納指都曾下滑超過1.6%，道指直瀉超過400點，金融市場一度出現恐慌。

納指標指創盤中歷史新高

金融股支撐大市上升，美國運通股價現時抽高2.04%，暫時為漲幅最大的道指成分股；VISA都回升1.71%，高盛攀升1.63%，摩根大通進賬1.05%。30隻道指成分股之中，仍有9隻股價受壓，波音回落1.30%，油股埃克森美孚及雪佛龍分別下挫1.06%和0.65%。

特朗普在本港時間凌晨約12時28分發表全國電視講話，稱伊朗的襲擊沒有對美軍及伊拉克造成人員傷亡，襲擊後伊朗當局似乎有退讓意味。特朗普強調，美國不會容許伊朗擁有核武，美國將對伊朗加強制裁。

美國上周五殺死伊朗將領蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)後，伊朗作出報復性攻擊，向伊拉克的美軍基地發射多枚導彈。

紐油挫4% 日圓下滑0.56%

伊朗國防部長哈塔米(Amir Hatami)在國家電視台表示，伊朗在以導彈襲擊美國在伊拉克的目標之後，將以對等行動回應美國採取的報復措施。伊朗使用短程導彈空襲美國駐伊拉克軍事基地，希望這是讓美國人難忘的教訓。

數據方面，美國私人企業去年12月新增職位20.2萬個，高於市場預期的16萬個。美國上周抵押貸款申請指數升13.5%，此前一周跌13.2%。

美元滙價造好，ICE美滙指數現時上升0.23%，報97.23；美元兌日圓抽高0.56%，報109.07日圓；歐羅下滑0.33%，報1.1116美元；英鎊回吐0.11%，報1.3107美元。

油價急挫，紐約期油下滑4.05%，報每桶60.16美元；倫敦布蘭特期油倒退3.49%，報65.89美元。