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伊朗在革命衞隊「聖城旅」指揮官蘇萊馬尼舉行葬禮後，果然迅即向美國報復，攻擊駐伊拉克的兩個美軍基地，美國與伊朗關係進一步緊張，環球股市大幅波動，市場關注會否拖累美股調整。

標普500指數目前技術走勢仍佳，除了市場避險情緒未見顯著升溫、大型科技股力撐之外，與美國聯儲局積極「放水」亦不無關係。

負責管理聯儲局所持巨額債券的紐約聯儲銀行，周二(7日)再向市場釋出近1000億美元短期資金，當中包括639.19億美元隔夜回購操作(overnight repo operation)及350億美元的14天定期回購操作(term repo operation)。

去年9月中旬，借貸市場鬧「美元荒」，隔夜回購利率(overnight repo rate)飆升，為了應對，聯儲局隨即注入海量流動性，數月以來一直通過頻繁的隔夜回購操作提供短期資金，更兩度把操作期限延長。彭博資料顯示，聯儲局連月透過回購操作，已「放水」近2560億美元，加上每月買入600億美元短期債券的輕量版量化寬鬆(QE Lite)，合共向貨幣市場投放了數以千億計的美元。附【圖】所見，局方資產負債表規模約4個月內激增逾4000億美元。

更重要的是，雖然聯儲局在上月召開2019年最後一次議息會議時沒有繼續放寬貨幣政策，決定維持利率不變，但是為了緩和年結壓力，遂宣布進行歷來最大規模的公開市場操作，承諾由去年12月中至今年1月中，向市場注入5000億美元流動性。

在聯儲局連番努力下，隔夜回購利率過去一個月於1.6厘的較低位上落，市場似乎成功安渡年底「水緊」的周期關口，反映美元短缺情況未有惡化。不過，聯儲局放水並無縮減跡象，以周二的14天定期回購操作(1月21日到期)為例，共獲得一級交易商投標411.2億美元，屬去年12月中旬迄今，定期回購投標額首次超過最高目標水平350億美元，代表市場續搶流動性，背後是否醞釀更大危機，還待商榷，但可以肯定，金融市場仍然依賴「央媽」。

儘管聯儲局不願承認再次啟動量寬(QE)，惟2019年第四季至今放水力度非比尋常，其資產負債表很快便會跟隨美股破頂，達到紀錄高峰4.5萬億美元。

值得留意的是，聯儲局近月擴大資產負債表手法有別於金融海嘯之後，今次大多以短線(短期公開操作及購買短債)為主，此舉可增加操作靈活性。然而，若局方突然減慢(甚至停止)放水，資產負債表再度「由擴轉縮」，不難想像美股屆時便有機會重演2018年下半年明顯下滑的市況。

換句話說，美國經濟表現向好之餘，水源充裕(暫時)也成為美股跌不下去的功臣。目前地緣局勢不明朗來看，聯儲局為免增添股市壓力，此刻收水機會很微。惟面對資金市，投資者應仿效聯儲局，採取更靈活的短線策略。

信報投資研究部

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