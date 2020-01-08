今日 21:35
國際財經
美國人力資源服務機構ADP Employer Services公布，美國私人企業去年12月新增職位20.2萬個，高於市場預期的16萬個。
去年11月新增職位為6.7萬個。
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