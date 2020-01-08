國際財經

中東地緣政治局勢於2019年底轉趨緊張，今年初更急劇惡化，上周五(1月3日)消息指伊朗革命衞隊將領蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)在伊拉克被美軍空襲致死，市場憂慮伊朗將對美國展開報復，中東石油運輸要道霍爾木茲海峽或會被封鎖，避險情緒持續升溫，帶動布蘭特期油及紐約期油均飆升逾3%。

不過，美元/加元雖然在上周二(2019年12月31日)跌穿1.3關口一度低見1.2949，刷新自2018年10月以來的逾14個月新低，但滙價其後在1.2950附近徘徊多時，仍缺乏動力進一步向下突破，昨晚(1月7日)更一度重返1.3關口之上，反彈至一周新高1.3027。

今日(1月8日)中東局勢繼續惡化，伊朗向美軍駐伊拉克基地發射十多枚導彈，美軍在未有成功攔截任何導彈下，至少有80名美國士兵死亡，另外不少軍事設施嚴重損毀，戰爭可能一觸即發。布蘭特期油一度急升4%至71美元之上，而美元/加元亦迅速跌穿1.3關口至1.2974，但目前滙價已暫時止跌，回升至1.3區域附近。投資者應留意周五(1月10日)加拿大和美國將分別於21:30公布其12月就業人口數據，屆時或能確定美元/加元能否重返1.3關口之上。

技術分析方面，美元/加元於去年12月31日跌穿1.3關口以及自2018年12月形成的下降三角形底部支持，滙價在一周內雖短暫返回1.3關口之上，但其後再度跌穿此關口。受油價大漲拖累，美元/加元後市很大機會繼續呈下跌趨勢，下探1.29(由2017年9月4日低位1.2425至2018年12月31日高位1.3661上升浪的61.8%斐波那契回吐水平)，甚至是1.28水平。

交易策略方面，我們根據12月31日策略於1.3建立的美元/加元買盤(上望1.32，跌穿1.297止損)已於1.297平倉，虧損30點。短期內待美元/加元回升至1.3090-1.3100區域沽出，下望1.2850，升穿1.3150止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供