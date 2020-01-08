國際財經

泰銖滙率大幅攀升，去年更成為表現最強勁的亞洲貨幣。泰國央行行長Veerathai Santiprabhob表示，央行將在未來幾個月內採取進一步措施，放鬆對資本流出的限制。該行目前試圖遏制泰銖的升勢。

Veerathai接受外電訪問時指出，央行計劃增加出口商可在海外持有的收入金額，放開外幣存款賬戶，並允許保險公司在海外進行更多投資。

受泰國龐大經常賬盈餘及經濟增長強勁的支撐，泰銖兌美元2019年累計升值8.66%；於去年最後一個交易日更一度升破30兌每美元。