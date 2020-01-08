國際財經

伊朗對駐伊拉克美軍展開報復性飛彈攻擊，兩國衝突恐進一步惡化，避險情緒高漲，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7554點，跌19點或0.26%；德國DAX指數報13148點，跌78點或0.59%；法國CAC 40指數報5987點，跌24點或0.41%；意大利富時MIB指數報23631點，跌91點或0.39%。

道指期貨暫報28440點，跌86點。

中東緊張局勢再度升溫，伊朗最高精神領袖哈梅內伊發表講話，今次空襲只是摑美國一巴，強調伊朗已經準備好對付全世界的惡霸。伊朗國防部長哈塔米表示，伊朗在以導彈襲擊美國在伊拉克的目標之後，將以對等行動回應美國採取的報復措施。

美國總統特朗普在Twitter發文回應指出，正評估兩個美軍基地的人員傷亡和損失，目前為止，一切安好，又說美國擁有世界上最強大及裝備最好的軍隊。

數據方面，德國去年11月工業訂單按月減少1.3%，預期為增加0.3%。美國能源資訊局將於周三公布上周庫存數據，市場預期原油庫存將減少370萬桶，汽油與精煉油庫存分別上升450萬桶與500萬桶。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報62.95美元，升0.25美元或0.4%；倫敦布蘭特期油報68.71美元，漲0.44美元或0.64%。



