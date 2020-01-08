國際財經 即巿股評

美伊嗌交由暗戰變明鬥，伊朗今早射火箭還擊，觸發全球股市震盪，日韓股市分別跌1.6%及1.1%，港股曾插四百點，兩萬八失而復得，收市只跌234點，美股道指期貨今早曾插四百點，執筆時大縮至兩百點內，要留意標普500指數，能否守穩50天線(3139點)。

檢閱過往歷史，共和黨人做總統，過去數任都引發中東地區戰爭，例如列根為遏止伊朗勢力，變相形成兩伊戰爭，而老布殊就打伊拉克，之後阿仔喬治布殊上場，延續老布殊未完的任務，解放伊拉克，而現任總統特朗普，最近就揾伊朗開刀。

有留意本欄便清楚，筆者建議大家四大投資主題，分別是內房、平台類科技股、金礦股與雲網絡安全股，當中平台類科技股與金礦股對抗股市波動的風險會較強，而筆者過往20年對金價有極強偏好，去年也建議大家1500美元樓下要吸金，雖然金價一度由2019年9月4日最高1557.11美元，跌至11月12日的1445.7美元，確實相當難捱，但聖誕過後金價已發力，配合中東局勢不穩，踢高金價今早一度高見1611.42美元。

筆者相信金價今年3月底前仍會反覆偏強，尤期看金價周線圖，已經升穿1557美元(圖一)，即之前阻力，形態上似圓底上升，劍指1921美元，即歷史高位。但短期再追唔過，原因是升勢過急，日線14日RSI高達89.3(圖二)，等回調至1570美元樓下再買或增持，但手持的戰友又可放長線，千萬唔好沽咗嚿金。

去年底除了推介四大投資主題外，建議留意五隻黑馬股包括香港電視(01137)、京信通信(02342)、維珍銀河(SPCE)、BEYOND MEAT(BYND)及新氧(SY)，前四隻股份之前文章已講過，今次唔再多講，今日花少少篇幅寫下新氧。

中概整容第一股

新氧中文名好得意，英文名更有趣，叫So Young International，新氧業務是經營內地醫學美容網上平台，即是教人扮靚，更是內地最受歡迎的扮靚平台，用戶更可透過新氧一站式平台，幫用戶聯絡美容專科醫生。

有大行報告估計，內地整容行業規模會由2018年的1217億元人民幣，增加至2023年的3601億元人民幣，複合增長達24.2%，新氧作為該行業的平台龍頭股，當然會食正，而新氧上季收入大升80%至3.02億元人民幣，毛利率更達83%，縮合大行估計，預期2019至2021年營運純利可分別升2.4倍、2倍及90%，達至1.7億、5.1億及9.63億元人民幣，股本回報率為12.5%、16%和21%，預期今年市盈率18.8倍，在高速增長下，估值算吸引。

由於業務獨特兼行業龍頭，多隻基金未上市前已落飛，當中包括無寶不受落的鼎暉投資，還有私募基金Apax Partners，而第三輪融資更見騰訊(00700)手影。雖然行業獨特，但對手都唔弱，包括行業第二大的阿里巴巴；還有百度及美團(03690)，另外行業風險當然是政策。

新氧去年5月2日掛牌，招股價13.8美元，一度炒高至22.8美元，之後10月掟至最低8.38美元，近日回升，最近上周五再度起動，連升三日後昨日收14.14美元，累升16.6%，可考慮回調至13.5美吸納，目標首站看17.18美元，即去年7月高位，以11美元作止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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