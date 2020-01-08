國際財經

中東局勢急速升級，伊朗對駐伊拉克美軍展開報復性飛彈攻擊，外界擔心兩國衝突將進一步惡化，避險情緒高漲，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報7538點，跌34點或0.46%；德國DAX指數報13114點，跌112點或0.85%；法國CAC 40指數報5974點，跌37點或0.63%；意大利富時MIB指數報23495點，跌227點或0.96%。

道指期貨暫報28408點，跌118點。

市場避險氣氛轉濃，每盎斯金價一度突破1600美元水平，曾高見1613美元，最新報1586.2美元，升0.76%。

中東緊張局勢再度升溫。美國殺死伊朗將領蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)後，伊朗首度作出報復性攻擊，向伊拉克的美軍基地發射多枚導彈。據環球網引述伊朗「Press TV」電視台消息，伊朗向美國駐伊拉克軍事基地發動的導彈襲擊中，造成80人死亡。

伊朗外長扎里夫(Mohammad Javad Zarif)在Twitter表示，該國無意讓衝突升級或挑起戰爭，並稱伊朗將保護自身抵禦任何侵犯行為。路透引述消息指，伊朗開始對駐伊拉克美軍基地發動第二輪攻擊，建議美軍及聯軍撤走，並威脅如美國發動新一輪襲擊，將以更多打擊回應。

美國總統特朗普在Twitter發文回應指，正評估兩個美軍基地的人員傷亡和損失，目前為止，一切安好，又說美國擁有世界上最強大及裝備最好的軍隊。眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)則指，正在密切關注局勢發展，必須確保美國軍人安全，包括讓政府停止無謂的挑釁，並要求伊朗停止暴力行為，強調美國與世界承受不起戰爭。

油價走揚，因中東地區衝突升溫後，市場關注使石油供應遭切斷的可能性上升，但石油出口國組織(OPEC)秘書長巴金多表明，伊拉克石油設施安全無虞，石油生產仍然繼續，抑制大市漲勢。紐約原油期貨現時每桶報63.27美元，升0.57美元或0.91%；倫敦布蘭特期油報69.06美元，漲0.79美元或1.16%。

美國能源資訊局將於周三公布上周庫存數據，市場預期原油庫存將減少370萬桶，汽油與精煉油庫存分別上升450萬桶與500萬桶。