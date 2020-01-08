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今日 16:12 國際財經

南韓加強金融市場監控 應對中東局勢

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韓聯社報道，隨着美伊矛盾加劇，南韓金融部門決定進一步加大市場監控力度，將密切關注市場動向，及時採取穩定市場的措施。

金融部門相關人士表示，由金融委員會和金融監督院等組成的市場監控小組今日起正式啟動。金融部門和國際金融中心將每天對國內外金融市場進行監測分析，並按照「應急計劃」及時應對。

金融部門認為，南韓金融公司對伊朗的外滙風險敞口額度僅為400萬美元，來自伊朗的風險並不會直接衝擊南韓金融市場，但也不排除美伊局勢升級，會對南韓經濟產生間接影響的可能。

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