國際財經

南韓傳媒報道，南韓經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基表示，現階段認定伊朗局勢令滙市和股市波動擴大是為時尚早，現況屬市場正常的波動，須對日後情況進一步分析，才可論斷。

他又稱，為應對中東地緣政治不穩，政府將組建和啟動5個工作組，涉及金融外匯、出口、油價、海外建設、以及海運物流，監控局勢進展，及時應對，在必要時會於下周再在經濟活力對策會議討論，或根據情況隨時召開有關部門長官會議，密切關注中東局勢對金融市場、油價、出口等造成的影響，嚴密應對。