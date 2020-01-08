國際財經

三星電子公布，截至去年12月底的第四季，營業利潤7.1萬億韓圜(約480億港元)，按年下降34%，高於預期的6.5萬億韓圜。由於利潤跌幅是低於預期，反映記憶體晶片價格反彈幅度快於分析師之前預期，加強復甦希望。

公司全年獲利按年下降53%，至27.7萬億韓圜，為2015年以來最低，創10年以來的年度獲利最大降幅。

三星自2018年末以來遇困，主因是全球經濟低迷，促使數據中心客戶限制支出，加上記憶體晶片庫存增加，壓抑價格，結束了此前兩年的行業旺市。