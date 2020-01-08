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渣打料今年儲局再減息 中國GDP增近6%



渣打預計，美元滙價今年將下跌5%，且聯儲局可能再次減息；而中國經濟料企穩，增速或將逼近6%。

美參院將繞過民主黨 展開特朗普彈劾聆訊



美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾稱，共和黨參議員已準備好在沒有民主黨支持下，通過總統特朗普的彈劾議案聆訊。

美伊關係續緊張 道指收市挫逾百點



美國與伊朗緊張局勢不明朗，投資者持審慎態度，美股道指曾跌138點，收市仍挫119點或0.42%；標指跌0.28%；納指反覆回吐0.03%。默克(Merck)股價下滑2.66%，摩根大通與英特爾齊挫約1.7%；美光(Micron)逆市抽高8.78%，帶動費城半導體指數上揚1.78%。波音反彈1.06%，Tesla開始交付中國製電動車，股價抽高3.88%。

海航續售資產 傳信達資管接手海航大廈



海航集團在上海的海航大廈，據報賣給了中國信達資產管理(01359)。

外圍焦點簡訊

￭ 美國去年11月工廠訂單減少0.7%，預期減少0.8%；耐用品訂單修正後按月降2.1%。ISM上月非製造業指數為55，高於預期。美國商務部去年11月貿易逆差收窄8.2%，規模少於預期；對華逆差經季節調整後縮窄至256億美元，期內對華進口收縮，出口增14億美元。

￭ 美滙指數尾段升0.34%，報97；英鎊兌美元回軟0.39%，歐羅兌美元跌0.44%。

￭ 紐約期金收市再升0.4%，每盎斯報1574.30美元，創7年新高。

￭ 紐約期油收市跌0.9%，每桶報62.7美元；布蘭特期油挫0.93%。

￭ 泛歐Stoxx 600收市上揚0.25%。英國與法國股市都跌0.02%；德國反彈0.76%。

￭ 瑞典富豪汽車(Volvo)去年銷量增9.8%。

￭ 京滬高鐵戰略配售結果：淡馬錫富敦獲配1.64億股，鎖定期36個月；絲路基金、江蘇省鐵路集團各獲配3.48億股；安徽省投資集團、人民日報傳媒都獲配股。

￭ 副總理劉鶴主持金融委會議，會議稱加大力度緩解融資難、融資貴問題。

國資委冀央企加深了解港資本市場



國資委產權管理局局長賈立克在北京出席研討會稱，將續推動央企深化與香港的戰略合作，續指導央企融入香港資本市場。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28314點，較昨日恒指收市低水8點。

￭ ADR港股比例指數報28289點，較港收市低33點。

￭ 徽商銀行(03698)擬出資不逾36億元人民幣，參建新設一家省級地方商業銀行，持股不超過15%。

￭ 比亞迪股份(01211)去年汽車銷量按年跌11.39%。

￭ 金隅(02009)料全年盈利按年增7%至20%。

￭ 中國能源建設(03996)與中國核工業集團簽戰略合作協議。

￭ 綠城(03900)去年合約銷售金額按年升33.79%。

￭ 陽光100(02608)去年銷售額按年跌14.53%。

￭ 協合新能源(00182)去年發電量按年增20.14%。

￭ 友川集團(01323)配股集資7040萬元。

￭ 萬咖壹聯(01762)向信邦(01571)配售新股，佔擴大後股本約1.99%，集資約4900萬元。

￭ 大昌行(01828)上市地位預期周五撤銷。