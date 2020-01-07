國際財經

美國與伊朗緊張局勢持續不明朗，投資者抱持審慎態度，美股三大指數周二回軟，道指曾跌138點，盤中低見28565點；歐洲股市表現不一。美滙指數回升，期金價格創七年高，油價則回落。

道指周二低開，收市仍挫119點或0.42%，報28583點。標指微跌0.28%，收報3237點。納指反覆回吐0.03%，收報9068點。藥廠默克(Merck)股價下滑2.66%，為表現最差的道指成分股。摩根大通與英特爾齊挫約1.7%，美光(Micron)則逆市抽高8.78%，有分析員認為，美光業務將受惠5G前景看俏；費城半導體指數上揚1.78%。此外，波音反彈1.06%，為升幅最大的道指成分股。特斯拉(Tesla)開始交付中國製電動車，股價抽高3.88%。

美光料受惠5G 股價爆升逾8%

分析師指出，儘管美股道指周一早段收窄跌幅至只有17點，盤中高見28685點，投資者的避險情緒有所減退，但對美伊關係後續發展依然審慎。

歐洲股市個別發展，泛歐Stoxx 600指數升0.25%；德股表現較佳，高收0.76%；英股和法股同樣下跌0.02%。

美滙指數呈強，美市尾段升0.34%，報97；日圓窄幅偏軟，跌0.01%，至每美元兌108.38日圓。英鎊因獲利盤湧現而回軟0.39%，兌1.3116美元；歐羅亦跌0.44%，兌1.1147美元。

金價再創7年新高，市場觀望伊朗下一步行動，紐約期金收市再升0.4%，每盎斯報1574.30美元，為連續第10個交易日造好。

國際油價連升3個交易日後回吐，紐約期油收市跌0.9%，每桶報62.7美元；布蘭特期油挫0.93%，每桶收報68.27美元。美國和伊朗劍拔弩張，暫未有影響中東地區的原油供應。

美對華貿赤7年最少

數據方面，美國商務部公布，去年11月貿易逆差縮窄至3年最低的431億美元，按月減少38億美元；同期出口增0.7%，進口則下滑1%。數據反映美國向中國貨加徵關稅後，來自中國的進口顯著減少。美國11月對華逆差經季節調整後縮窄至2013年以來最低的256億美元；期間對華進口連續6個月收縮，出口則增加14億美元，是2月以來最高。

美國供應管理協會(ISM)公布去年12月非製造業指數報55，高於預期的54.3以及11月的53.9。