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中東危機未現意外 國際油價回落近1%

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中東局勢未明朗，但投資者預料原油供應短期內不會受影響，油價周二有獲利回吐，收市回落近1%。

紐約2月期油收市跌57美仙或0.9%，每桶報62.70美元。倫敦布蘭特3月期油收市跌64美仙或0.93%，每桶報68.27美元。

能源顧問Jim Ritterbusch表示，市場重新評估美國與伊朗之間的衝突風險，暫時未見重大事件發生，油價風險溢價因此收縮，相信伊朗將針對美國軍事設施發動報復行動，但不會針對石油生產設施發難。

另外，交易商認為，石油出口國組織成員減產以配合限額要求，對油價有負面影響。

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