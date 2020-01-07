國際財經

名貴汽車廠商勞斯萊斯(Rolls-Royce)公布，2019年度銷量上升25%，主要受惠於首次推出的運動功能型(SUV)汽車需求強烈。

有114年歷史的英國勞斯萊斯表示，2019年售出5152輛汽車，前一年度為4107輛。

集團行政總裁Torsten Mueller-Oetvoes表示，2018年推出的Cullinan SUV去年全球需求熱烈，推動集團業務向好，有關型號在2020年的需求預料保持平穩。

勞斯萊斯由寶馬持有，表示北美是集團最大市場，佔據三分之一份額，其次是中國與歐洲市場。