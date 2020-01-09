即巿股評 港股直擊 國際財經

美軍空襲伊拉克擊殺當地一名伊朗高級將領，令投資者憂慮中東局勢緊張，對股市的衝擊已迅即淡化，恒指昨天反彈95點，主要受惠A股造好，以及美股周一(6日)已見喘定。

美股跨年的「破頂之旅」稍事休息，但個別股份依然悅目，其中Google母公司Alphabet周一登上歷史新高1398.32美元，從2018年谷底977.66美元計算，累飆43%，兩位創辦人佩奇(Larry Page)和布林(Sergey Brin)退居二線，並沒有打擊投資者的信心。

蘋果(Apple Inc.)同日再次逼近300美元，分析員開始警告，蘋果潛在利好因素已充分消化，強勢隨時終結。順帶一提，油價急漲，沙地阿美(Saudi Aramco)股價卻持續回調，惟目前市值仍達1.8萬億美元，多蘋果三成有餘，蘋果想重奪全球「一哥」寶座，相當困難。然而，沙地阿美流通量低，且只於該國證券交易所買賣，市值縱高也不足撼動蘋果「股王」地位。

因此，「股王」調整之時，勢必窒礙美股升勢，事關2019年美股跑贏主要成熟股市，正是拜科技股所賜。據FactSet統計，按不同板塊表現，去年科技股平均上揚50%，佔標普500指數總回報約32%，多於金融股及通訊服務股貢獻的總和。

值得留意的是，科技股表現亦大異其趣，早年赫赫有名的FAANG，僅蘋果於2019年續創新高；另一隻老牌科企微軟(Microsoft)同屬升市動力，即使市值被蘋果後來居上，仍無阻其連番破頂，FactSet數據顯示，單是這兩隻「萬億美元」巨無霸，去年就佔標指總回報比重的17%，而表現最好10隻股份合計則佔為標指漲幅比例約31%。

附【右圖】所見，FAANG中的Facebook、亞馬遜(Amazon)、Netflix雖跑輸蘋果，惟分別從高峰累瀉44%、36%、45%後，以周一收市價計算，已由低位勁彈73%、45.6%、45.2%，無論按哪種標準，三者都在牛熊市之間走了一轉。

本欄多番提及，龍頭科技股動能大不如前，卻並非代表再沒有投資價值；上述3股，連同Google(Alphabet)均是劃時代的創新企業，儘管各自遇到不同經營難關，惟一旦股價調整至負面因素盡數反映甚或被過分低估，必有能力逐步收復失地。

因此，一字記之曰「貴」，任何企業估值炒至偏高自然會遭到減持，待估值返回合理水平，資金便將重新流入。

蘋果顯然也不會例外。高盛首席美股分析師David Kostin注意到蘋果炒高的風險，估計其今年股價或下滑35%，科技板塊亦可能調整20%，預測是否準確，暫時只宜審慎看待，但估值愈來愈貴的蘋果(以及微軟和一眾科企)，回吐機會漸增卻是事實。美股「長牛」在地緣政治打擊下能屹立，惟未必能承受科企回調帶來的沉重壓力，正是「成也科技，敗也科技」。不過，美股極其量只是回調，距離見頂轉熊，言之尚早。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容