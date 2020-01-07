國際財經

市場觀望美國與伊朗的局勢發展，美股表現偏軟。

截至本港時間晚上約11時01分，道指報28615點，跌87點或0.3%；標普500指數報3234點，跌12點或0.37%；納指報9063點，跌8點或0.09%。

美軍上周五擊殺伊朗革命衞隊「聖城旅」指揮官蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)後，兩國關係緊張。不過，美國眾議院計劃本周內表決限制總統特朗普權力，對伊朗採取軍事行動。

眾議院議長佩洛西致函給民主黨眾議員指出，擊殺蘇萊馬尼的相關行動是挑釁及不相稱，不僅危害美方人員及外交官，亦加劇美伊兩國緊張關係。民主黨提出法案，除非得到國會批准，否則要在30天內停止對伊朗採取軍事行動。

另一方面，伊朗國會通過決議，把美國中央司令部列為恐怖組織，國防部所有成員將被視作恐怖份子。據報，伊朗正在考慮13種「報復情境」。

數據方面，美國去年11月貿易逆差收窄8.2%，至431億美元，創去年1月以來最大跌幅。

歐股方面，英國富時100指數報7567點，跌7點或0.1%；德國DAX指數報13178點，升51點或0.4%；法國CAC 40指數報6005點，跌7點或0.13%；意大利富時MIB指數報23648點，升67點或0.28%。