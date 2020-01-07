國際財經 中國財經

渣打預計，美元今年將下跌5%，且聯儲局可能再次減息；而中國經濟料企穩，增速或將逼近6%。

渣打發布《2020全球市場展望》指出，今年全球經濟增長將圍繞長期趨勢企穩，而通脹依然低迷。從全球經濟看，今年對經濟增長的表現不需要太擔憂，並不會立即看到增速明顯下滑。從宏觀經濟看，貨幣和財政刺激措施有望延長美國的經濟擴張周期，並重振歐羅區的增長。

該行認為，美元依然有貶值空間，相信美元已經見頂並開始走弱，預料將在今年下跌5%。受美元估值偏高的滯後效 應和結構性壓力影響，通脹將被抑制在接近聯儲局目標2%的水平，因此預測聯儲局將在今年再次減息。

從投資策略來看，渣打仍看好全球股票市場，尤其是今年上半年歐羅區和美國的股票。雖然今年新興市場債券和亞洲美元債券的收益可能難以比得上2019年，但仍將帶來健康的孳息率。

對於中國市場，渣打指出，個人所得稅的下調有助於提振國內消費，推動企業盈利；加上定向財政和貨幣寬鬆政策的實施，預計中國經濟將有望在今年企穩，經濟增速或將逼近6%。

渣打又認為，今年需要關注的風險主要包括中國房地產市場未來下滑的速度可能會超過預期；美國企業盈利進一步惡化或者市場融資條件惡化，企業將面臨償債危機，市場可能將出現連鎖反應。此外，台灣總統大選、香港立法會選舉、美國大選，地緣政治風險也需要關注。該行建議投資者將黃金作為抗衡風險資產的長期工具。