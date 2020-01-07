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【看圖測市】澳元/美元創5個月新高後回落 失守上升通道

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2019年底市埸情緒普遍樂觀，皆因中美雙方於年底初步達成第一階段貿易談判，大量資金湧入風險資產，加上美元大幅走弱，澳元/美元曾連升9日，並於上周二（12月31日）升至0.7029，刷新7月23日以來的5個月新高。

不過，進入2020年的第一個交易日（1月3日），中東地緣政治局勢劇變，出現伊朗高級指揮官在伊拉克被美軍空襲致死的事件，緊張局勢帶動資金再度轉移至黃金、日圓、瑞郎等避險資產，而其他大部分風險資產則遭到拋售。澳元/美元直至周一（1月6日）已連跌3日，今日（1月7日）匯價跌至0.6902，創去年12月23日以來的兩周新低，險守0.6900關口。

技術分析方面，澳元/美元於去年12月11日突破下降趨勢線，並於日線圖形成上升通道。後市此下降趨勢線或會成為強勁支持，並支撐澳元/美元企穩該線之上。不過，滙價於去年12月31日已升至5個月新高0.7029，逼近0.7040阻力（由2019年10月31日高位0.6927至2019年11月29日低位0.6751下跌浪的161.8%斐波那契投射水平），加上澳元/美元亦於日線圖出現超買，因此滙價於年初起便展開回調，以消化超買力量。目前澳元/美元已跌破上升通道，後市很大機會再次下探0.6850，甚至是0.6800水平。

交易策略方面，短期內待澳元/美元下跌至0.6840-0.6860區域買入，上望0.6990，跌穿0.6800止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

 

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