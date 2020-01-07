國際財經

美伊緊張局勢雖未見明顯緩和，但暫時沒有嚴重惡化，資金流出避險市場，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時23分，英國富時100指數報7584點，升9點或0.13%；德國DAX指數報13254點，升129點或0.97%；法國CAC 40指數報6048點，升35點或0.58%；意大利富時MIB指數報23759點，升177點或0.75%。

道指期貨暫報28684點，升42點。

美軍上周五擊殺伊朗革命衞隊「聖城旅」指揮官蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)，使美國和伊朗劍拔弩張。伊朗今再採取報復行動，國會一致通過決議，把美國中央司令部列為恐怖組織，國防部所有成員將被視作恐怖份子。

半官方的法斯通訊社(Fars)報道，伊朗最高國家安全委員會秘書Ali Shamkhani表示，伊朗正在考慮13種「報復情境」，哪怕是就其中最輕微的方式達成共識，美國人都將經歷一場歷史性的噩夢。

另外，法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)表示，他與美國財長努欽(Steven Mnuchin)已經進行詳談，雙方決定進一步努力，在經合組織(OECD)架構下試圖，就數碼稅找出妥協方案，計劃是在本月底的達沃斯世界經濟論壇期間會面時再商討。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報62.92美元，跌0.35美元或0.55%；倫敦布蘭特期油報68.5美元，跌0.41美元或0.6%。