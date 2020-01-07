港股直擊 國際財經

外電引述知情人士報道，由騰訊(00700)牽頭的財團尋求10億歐羅的5年期貸款，以作為收購環球音樂(Universal Music Group)股權的資金。

消息人士稱，美國銀行、中國銀行(03988)、滙豐銀行、工銀亞洲和摩根士丹利等5家銀行，將提供無追索權融資。

騰訊合組的財團在去年12月同意，向法國企業維旺迪(Vivendi)收購旗下估值300億歐羅的環球音樂10%股權，該收購須經監管機構批准，預計上半年完成，合組財團可在明年1月前以相同估值將有關持股比例最高增至20%。