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今日 16:47 國際財經

避險意欲降溫 歐股早段造好

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美伊暫未見進一步激烈的軍事升級行動，投資者逐漸消化中東緊張局勢，地緣政治恐懼氣氛減弱，資金流出避險市場，歐洲股市早段造好。

截至本港時間下午4時25分，英國富時100指數報7589點，升13點或0.18%；德國DAX指數報13226點，升99點或0.76%；法國CAC 40指數報6045點，升31點或0.52%；意大利富時MIB指數報23740點，升158點或0.67%。

道指期貨暫報28694點，升52點。

美伊緊張局勢雖未見明顯緩和，但暫時沒有嚴重惡化。美軍上周五空襲伊拉克擊殺伊朗將領，令中東地區戰火一觸即發。伊朗首輪報復行動是中止履行伊朗核協議5個步驟的最後階段，即對離心機數量的限制。伊朗內閣會議後公布有關決定，指伊朗核計劃不再受任何實際限制，包括鈾濃縮水平和純度等，除非制裁獲解除。

今次事件夾在美國及伊朗中間的伊拉克，當地國會通過無約束力決議案，促美軍撤離。美國總統特朗普則威脅對伊拉克實施嚴厲制裁，指美國在伊拉克設立昂貴的空軍基地，除非伊拉克向美國還錢，否則美軍不會離開。他警告巴格達若不友善地驅逐美軍，將面對前所未見的嚴厲制裁。

油價回軟，因投資者重新評估伊朗軍官遭美軍擊殺後，中東石油供應中斷的可能性。紐約原油期貨現時每桶報62.86美元，跌0.41美元或0.65%；倫敦布蘭特期油報68.41美元，跌0.5美元或0.73%。

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