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今日 16:23 國際財經

戈恩:遭東京地檢逮捕為日產內部政變

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從日本潛逃到黎巴嫩的日產汽車前會長戈恩(Carlos Ghosn)接受美國媒體訪問時表示，東京地檢搜查部將他逮捕是日產公司的內部「政變」，強調他的手裏握有相關證據。

戈恩將於明天(8日)召開新聞發布會， 他續稱，將在會上實名列舉將他逮捕及起訴背後的日本政府相關人士。談及日產和雷諾計劃合併一事，戈恩稱，「他們就是想把我除去」。

談及逃亡至黎巴嫩的原因，戈恩指出，日本當局不允許他與妻子會見，認為在日本無法得到公正的裁決。他將在記者會上詳細透露自己離開日本的經過及其立場等。

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