Facebook表示，為了控制美國總統大選之前的錯誤資訊傳播，深度偽造(deepfake)及其他人為操弄的視頻，將會從其平台刪除，但模仿和諷刺視頻不會被刪除。
Facebook在一篇博客文章中指出，利用人工智能(AI)等技術，「合併、替代、或覆蓋原有影像，使其看似真實」的視頻，因含有誤導訊息的媒體內容將會被刪除，但不適用於模仿或諷刺內容，以及那些只是為省略或調整內容順序而進行過編輯的視頻。
不過，Facebook未有明確列明，如何判定何為諷刺視頻的問題。
今日 15:58 國際財經
Facebook表示，為了控制美國總統大選之前的錯誤資訊傳播，深度偽造(deepfake)及其他人為操弄的視頻，將會從其平台刪除，但模仿和諷刺視頻不會被刪除。
Facebook在一篇博客文章中指出，利用人工智能(AI)等技術，「合併、替代、或覆蓋原有影像，使其看似真實」的視頻，因含有誤導訊息的媒體內容將會被刪除，但不適用於模仿或諷刺內容，以及那些只是為省略或調整內容順序而進行過編輯的視頻。
不過，Facebook未有明確列明，如何判定何為諷刺視頻的問題。
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