國際財經

日產汽車今日首次就前會長戈恩(Carlos Ghosn)逃亡事件正式發表聲明，指戈恩違反法院規定的保釋條件逃往黎巴嫩，是無視日本司法制度的行為，公司對此極為遺憾。

聲明表示，戈恩的出逃行為已經構成嚴重違法行為，公司將根據法律手段，針對戈恩的違法行徑造成的損害提出相應賠償請求。同時，日產表明今後將就此事繼續追責。

65歲的戈恩，據報去年12月29日下午2時半離開住所，之後到東京品川站乘新幹線到大阪，再坐車到關西機場附近酒店，當晚11時10分在機場登機逃亡。