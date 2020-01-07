國際財經

市場觀望美國與伊朗之間的衝突去向，避險貨幣表現個別發展，美元兌日圓滙價有所回升，但兌瑞士法郎則偏軟。

ICE美滙指數尾段跌0.2%，至96.674。

美國上周炸死伊朗重要軍事將領的事件持續發酵，除了伊朗誓言報復外，美國也揚言如果遇到報復將嚴厲反擊。

日圓與瑞郎滙價早段呈強，其後個別發展。美元兌日圓一度見107.75日圓，其後美元呈強，升報108.44日圓，升0.2%。美元兌瑞郎跌0.3%，至0.969瑞郎。

英鎊兌美元升0.6%，至1.3158美元。