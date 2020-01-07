國際財經

美國與伊朗緊張關係升級，投資者資金退守黃金和國債避險，美股周一低開，道指曾挫逾200點；但低位有承接，投資者相信中東局勢不會妨礙美國經濟增長，也不會令美股牛市終結，道指拗腰收復所有失地，收市輾轉倒升，以貼近全日高位作收；歐洲股市全線報跌。美滙疲軟，期金曾續漲逾2%，攀見近7年新高；倫敦布蘭特期油一度上試每桶70美元的近4個月高位。

道指低開169點，早段曾挫216點或0.75%，盤中低見28418點；收市倒升68點或0.24%，報28703點；臨近收市曾觸及28708點即市高位，盤中高低位點數波幅達到289點。標指彈升0.35%，收報3246點，盤中最多挫0.62%。納指則上揚0.56%，收報9071點，盤中最多挫0.85%。《華爾街日報》指波音處理737 MAX客機停飛危機的成本上升，或增加舉債，波音股價初段曾挫逾1%，收市倒升0.29%。大型科技股帶領升勢，Netflix與Alphabet分別高收3.05%和2.67%，Facebook和亞馬遜進賬1.88%和1.49%，蘋果上漲0.80%。金融股高盛回升1.02%。

伊朗周日表明不再遵守2015年核協議，美國總統特朗普在伊拉克通過沒約束力的決議案，請求外國軍隊離開後稱，可能會對伊拉克施加嚴厲制裁，種種發展均無助緩和市場憂慮。

歐洲股市向下，英股下滑0.62%，法股跌0.51%，德股挫0.7%。

美伊關係惡化 美滙弱

美伊關係繼續惡化，美滙指數連續第二個交易日走軟，尾段跌0.2%，報96.65；日圓由升轉跌，美市尾段回落0.27%，至每美元兌108.4日圓。英鎊曾漲0.71%，尾段略收窄至升0.66%，兌1.3166美元，英國新出爐服務業數據造好，市場揣測央行月底議息將按兵不動，利好英鎊走勢。歐羅上揚0.32%，兌1.1195美元。

市場避險情緒高漲，紐約2月期金早段曾升2.48%，攀見2013年新高，至每盎斯1590.9美元，收市升幅收窄至1.1%，報1568.8美元。

布蘭特期油一度升破70

國際油價先升後回，繼上周五錄得3%升幅後，紐約期油周一曾漲2.65%，高見每桶64.72美元；收市只漲0.4%，報63.527美元；布蘭特期油早段一度升3.12%，報70.74美元，為去年9月以來首見，收市上揚0.5%，報68.91美元。美國國務院警告，沙地阿拉伯境內能源設施遭遇導彈攻擊的風險上升，曾刺激油價顯著造好。

Markit公布12月美國服務業採購經理指數(PMI)終值報52.8，高於初值的52.2；12月美國綜合PMI終值報52.7，亦高於初值的52.2。