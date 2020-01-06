國際財經

美國流動設備晶片製造商高通(Qualcomm)公布，正在研發可安裝在自動駕駛車輛的電腦系統，預期該產品可以在2023年推出市場發售。

高通指出，名為Snapdragon Ride的電腦系統，可以處理整車的各項功能，包括路面控制與全自動駕駛。

高通高級副總裁Patrick Little表示，產品具備車內適用的特質，包括耗電量小、產生的熱力低、可以單手控制等。

高通披露，涉及自駕技術的產品預訂金額已超過65億美元。該公司在2019年有24億美元來自相關產品。