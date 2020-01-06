國際財經

歐洲股市周一受壓，泛歐指數Stoxx 600收報416點，下滑0.41%。美國與伊朗瀕臨戰爭，利淡歐洲市場投資氣氛，投資者迴避高風險股票資產，旅遊及休閒股、汽車及化工股都回落超過1%。

英國富時100指數收報7575點，跌0.62%或47點；德國DAX指數收報13126點，下挫0.70%或92點；法國CAC 40指數收報6013點，跌0.51%或30點；意大利富時MIB指數收報23581點，回吐0.51%或121點；西班牙IBEX 35指數收報9600點，倒退0.47%或45點。