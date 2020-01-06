國際財經

美國和伊朗劍拔弩張，投資者把資金撤出股市避險，拖累美股三大指數盤初一度齊下滑，道指曾挫逾200點，波音成為跌市元兇。不過，大市低位有吸納，波音股價轉漲，道指踏入尾段曾收復所有跌幅；標指早段已反覆回穩，納指早段轉升後暫一直保持升勢。

截至本港時間凌晨約2時48分，道指報28632點，跌2點或0.01%；稍早時一度轉升1點；盤中最多則回落216點，低見28418點。標普500指數現報3238點，上揚3點或0.10%；納指報9043點，攀升22點或0.25%。

美國上周五殺死伊朗重要軍隊指揮官蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)後，據悉，伊朗軍方開始調動導彈部隊，但未確認部隊是防範遭受美軍突襲，抑或準備發動攻擊而作出部署。伊朗軍方早前揚言，已經鎖定美國35個目標，隨時為蘇萊馬尼報仇。

美伊互相發放威嚇訊息

美國總統特朗普獲悉伊朗調動導彈部隊後，馬上發出歷來最嚴厲的警告，指德黑蘭切勿輕舉妄動向美國施襲，否則美軍會轟擊伊朗境內已經被鎖定的52個目標，包括珍貴的歷史文物。他在Twitter稱，如果伊朗襲擊美國人或美國資產，美方已鎖定52個伊朗目標，這個數字是對應多年前被伊朗挾持的52名美國人質，又稱其中一些目標對伊朗及其文化極為重要，它們將遭受打擊。

另外，美國波音公司因為旗下737 MAX復飛無期，相關成本增加，據報正考慮舉借更多債務，以改善財務狀況。有分析師預計，波音將額外募集不超過50億美元(390億港元)的債務，以支付今年上半年可能達到150億美元(1170億港元)的開支。消息拖累波音股價一度下滑1.46%，最新倒升0.26%。

歐洲股市受壓，泛歐指數Stoxx 600收報416點，下滑0.41%。英國富時100指數收報7575點，跌0.62%或47點；德國DAX指數收報13126點，下挫0.70%或92點；法國CAC 40指數收報6013點，跌0.51%或30點；意大利富時MIB指數收報23581點，回吐0.51%或121點；西班牙IBEX 35指數收報9600點，倒退0.47%或45點。

美元受壓，ICE美滙指數回落0.22%，報96.63。英鎊抽高0.63%，報1.3162美元；歐羅都彈升0.32%，報1.1196美元。日圓回吐0.23%，每美元回升上108.36日圓。

國際油價早段曾進一步抽高超過3%，其後高位回順。現時紐約期油只漲0.14%，每桶報63.14美元，早段高見64.72美元，創今年四月以來最高價格水平。布蘭特期油目前上揚0.34%，每桶報68.83美元；早段高見70.75，升幅達到3.13%。