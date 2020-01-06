國際財經 即巿股評

美元/日圓在2019年12月曾多次升至109.60/70區域，但均受壓回落，明顯仍受制於自2018年11月高位114.16延伸而下的下降趨勢線，尤其在聖誕節假期後美滙指數明顯轉弱，拖累美元/日圓同樣下滑，令滙價自一周高位109.65開始回落。

除此之外，中東局勢漸趨緊張，上周五（1月3日）消息指伊朗高級指揮官被美軍襲擊至死，他的身亡或會引發區域戰爭。受此負面消息影響，大量避險資金流入黃金、日圓以及瑞郎等避險資產。直至上周五，美元/日圓已連跌五日，並於今日（1月6日）跌至107.74，刷新2019年10月以來的近3個月新低。

值得留意的是，美國將於本周五（1月10日）21:30公布12月非農就業人口數據，若結果遜於市埸預期的話，美元/日圓很大機會繼續保持下跌趨勢。

技術分析方面，美元/日圓於12月31日跌破自2019年10月形成的上升軌支持，滙價連跌五日，並於今日跌至近3個月新低107.74。然而，滙價初步於107.70（由2019年8月26日低位104.43至2019年12月26日高位109.66上升浪的38.2%斐波那契回吐水平）受到支持，並回升至108.10水平。若美元/日圓未能跌穿此支持的話，後市很大機會再度展開升勢，突破上升通道至109.50水平。

交易策略方面，我們根據12月20日策略於109.50建立的美元/日圓沽盤（下望107.80，升穿110.05止損）已於107.80平倉，獲利170點。短期內待美元/日圓回升至109.40-109.60區域沽出，下望107.80，升穿110止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供