熱門：

今日 18:42 國際財經 即巿股評

【看圖測市】美元/日圓連跌五日 刷新近三個月新低

放大圖片

美元/日圓在2019年12月曾多次升至109.60/70區域，但均受壓回落，明顯仍受制於自2018年11月高位114.16延伸而下的下降趨勢線，尤其在聖誕節假期後美滙指數明顯轉弱，拖累美元/日圓同樣下滑，令滙價自一周高位109.65開始回落。

除此之外，中東局勢漸趨緊張，上周五（1月3日）消息指伊朗高級指揮官被美軍襲擊至死，他的身亡或會引發區域戰爭。受此負面消息影響，大量避險資金流入黃金、日圓以及瑞郎等避險資產。直至上周五，美元/日圓已連跌五日，並於今日（1月6日）跌至107.74，刷新2019年10月以來的近3個月新低。

值得留意的是，美國將於本周五（1月10日）21:30公布12月非農就業人口數據，若結果遜於市埸預期的話，美元/日圓很大機會繼續保持下跌趨勢。

技術分析方面，美元/日圓於12月31日跌破自2019年10月形成的上升軌支持，滙價連跌五日，並於今日跌至近3個月新低107.74。然而，滙價初步於107.70（由2019年8月26日低位104.43至2019年12月26日高位109.66上升浪的38.2%斐波那契回吐水平）受到支持，並回升至108.10水平。若美元/日圓未能跌穿此支持的話，後市很大機會再度展開升勢，突破上升通道至109.50水平。

交易策略方面，我們根據12月20日策略於109.50建立的美元/日圓沽盤（下望107.80，升穿110.05止損）已於107.80平倉，獲利170點。短期內待美元/日圓回升至109.40-109.60區域沽出，下望107.80，升穿110止損。

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：

https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

 

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads