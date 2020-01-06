國際財經

美伊互相發出威嚇訊息，中東緊張局勢恐再升級，拖累歐洲股市中段跌逾1%，道期挫逾150點。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7543點，跌78點或1.03%；德國DAX指數報12989點，挫229點或1.73%；法國CAC 40指數報5970點，跌74點或1.22%；意大利富時MIB指數報23324點，跌377點或1.59%。

道指期貨暫報28421點，跌181點。

美伊關係持續繃緊，美國上周五殺死伊朗重要軍隊指揮官蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)後，伊朗調動導彈部隊，美國總統特朗普隨即發出歷來最嚴厲的警告，指德黑蘭切勿輕舉妄動向美國施襲，否則美軍會轟擊伊朗境內已經被鎖定的52個目標，包括珍貴的歷史文物。

數據方面，歐羅區去年12月服務業採購經理指數(PMI)從11月的51.9升至52.8，高於初值的52.4。法國去年12月服務業PMI終值從52.2升至52.4，與初值持平。德國服務業PMI終值升至52.9，高於11月的51.7以及12月初值52，為4個月以來最高。英國去年12月服務業PMI為50，高於預期的49.1。

另外，歐羅區1月Sentix投資者信心指數為正7.6，預期為正2.6，前月為正0.7。德國去年11月零售銷售按年增長2.8%，預期增長0.9%。

油價走高，紐約原油期貨現時每桶報63.94美元，漲0.89美元或1.41%；倫敦布蘭特期油報69.72美元，漲1.12美元或1.63%。