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今日 16:32 國際財經

歐股早段受壓 道期挫逾百點

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歐洲股市早段受壓，因中東局勢依然動盪，美國與伊朗互相發出威嚇訊息，兩國衝突醞釀升溫，悲觀情緒籠罩市場，但中美下周料簽署首階段貿易協議消息抑制大市跌幅。

截至本港時間下午4時29分，英國富時100指數報7594點，跌27點或0.37%；德國DAX指數報13086點，挫132點或1%；法國CAC 40指數報6001點，跌42點或0.71%；意大利富時MIB指數報23559點，跌142點或0.6%。

道指期貨暫報28471點，跌131點。

美伊關係持續繃緊，中東隨時爆發大戰。美國上周五殺死伊朗重要軍隊指揮官蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)後，事件不斷發酵，伊朗調動導彈部隊，美國總統特朗普隨即發出歷來最嚴厲的警告，指德黑蘭切勿輕舉妄動向美國施襲，否則美軍會轟擊伊朗境內已經被鎖定的52個目標，包括珍貴的歷史文物。市場關注兩國大戰一觸即發，勢必嚴重衝擊本已脆弱的環球金融市場，投資者屏息靜待事態發展，避險情緒高漲。

不過，中美貿易談判傳出好消息，兩國料成功於下周簽訂首階段貿易協議。《南華早報》引述消息稱，中國貿易代表團準備在下周一(13日)前往美國首都華盛頓，簽訂中美兩國首階段貿易協議。根據報道，由國務院副總理劉鶴率領的中國貿易代表團，在美國總統特朗普公開下周三(15日)簽約的消息後，修改了原有行程安排，改為在下周一啟程，並在簽訂協議後於16日回國。

市場關注伊朗可能採取極端手段反擊美國，甚至攻擊美國在中東的盟友，阻止相關國家出口原油，加上美國鑽油井數量連降兩周，刺激油價延續上日漲逾3%的強勢。紐約原油期貨現時每桶報64.08美元，漲1.03美元或1.63%；倫敦布蘭特期油報69.92美元，漲1.32美元或1.92%。

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