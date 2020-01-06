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今日 12:55 國際財經

三星推出Galaxy S10 Lite及Note 10 Lite

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美國拉斯維加斯消費電子展(CES)即將於周二(7日)正式揭幕，各大品牌也拿出新產品爭奪市場目光，而南韓三星電子搶先宣布，於CES宣布推出Galaxy S10 Lite與Galaxy Note10 Lite兩款新手機。

Galaxy Lite承襲Galaxy S系列和Galaxy Note系列的設計，但可以較實惠的價格便能擁有最新的相機技術、S Pen，以及更好的顯示技術和超長續航力電池。

Galaxy S10 Lite除了擁有廣角的主鏡頭外，另外搭載超廣角鏡頭和微距鏡頭，並配置最新的Super Steady OIS防手震功能，在啟動Super Steady模式時，Super Steady OIS將為動態圖像和影片提供更高的穩定性。

Galaxy S10 Lite和Galaxy Note10 Lite的三星旗艦級手機主要功能還包括：擁有6.7吋大螢幕，及搭載4500mAh超長續航力電池等。這兩款Galaxy Lite設備也受到安全平台Samsung Knox的全面防護。

Galaxy S10 Lite將推出絢光白、絢光黑與絢光藍三色，而Galaxy Note10 Lite則推出星環銀、星環黑、星環紅三色。

三星今次只公開了Galaxy S10 Lite及Galaxy Note 10 Lite的規格詳情，沒有確認其上市日期與售價。但有傳聞指，Galaxy S10 Lite及Galaxy Note 10 Lite將在今年第一季上市，售價將會定在5000港元左右。

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