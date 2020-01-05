國際財經

德國報章《Welt am Sonntag》引述亞馬遜德國業務主管Ralf Kleber稱，該間電子商貿平台巨擘考慮在當地設立門市。

亞馬遜在美國與英國設有分店，包括Whole Foods超市與無人店Amazon Go。德國是亞馬遜第二大市場，僅次於美國。

根據報道，Kleber認為亞馬遜明白到德國消費者的線下購物模式，以及他們喜愛的貨品，所以考慮設立分店。不過，他拒評有關計劃的細節。

Kleber又表示，考慮推廣以Alexa語音系統協助消費者購物的安排。