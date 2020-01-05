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美股本周焦點:中東局勢與美國非農數據

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美國股市上周五在中東形勢變得緊張的因素打擊下回落，市場人士相信，本周美國股市焦點將繼續受到中東消息主導，而周五公布的美國上月非農業職位數據也有重要指標作用。

市場首個焦點，將是油價表現。上周五，美國殺死伊朗重要軍隊指揮官Qasem Soleimani。市場關注伊朗可能採取嚴厲報復措施，以至對原油供應的衝擊，股市普遍受壓。標準普爾500指數上周五跌0.7%，整體回落0.2%，油價急升3%。

第二個焦點，是全球政治風險升溫的情況。Prudential Financial首席策略師Quincy Krosby表示，雖然地緣局勢緊張是利淡因素，但市場也有獲利回吐壓力，牽動美國股市下滑。但他相信，獲利回吐壓力不大，而後市端視周末與本周的中東政治形勢變化。

Bleakley Advisory Group投資總監Peter Boockvar認為，有交易商擔心政局變化成為美國股市回軟的契機，但是指數走勢端視伊朗的報復行動而定，倘若行動只是很溫和，美國股市可能再呈現上升勢頭。

第三個焦點，是美國就業數據。Krosby認為，如果伊朗在本周沒有特別行動，市場焦點將重新回到經濟數據方面，最重要焦點勢必是周五公布的美國上月非農業職位數據。他指，美國上周五公布的12月製造業指數意外跌至負值後，非農業職位數據變幅將更受關注。

Refinitiv顯示，分析員預期美國上月非農業職位將增加16萬個，平均時薪將升3.1%。Amherst Pierpont首席經濟師Stephen Stanley表示，上述預測是在12月製造業指數未公布前所作，經濟師可能在本周初對數據作出調整。他預期，美國上月非農業職位將增加16.5萬個，而且有可能優於預期，因為聖誕節假期銷情不俗。

其他美國經濟數據方面，周一將有12月服務業採購經理指數；周二有供應管理協會的12月非製造業指數、工業產值，以及國際貿易數據；周三有轉薪公司ADP公布的12月私營職位數據，以及消費者信貸等；周四則是上周首次申領失業救濟人數；周五除了就業數據外，還有批發銷售數據。

第四個焦點，將是中美兩國貿易協議的簽訂情況。中國對於是否簽訂首階段貿易協議，仍是保持沉默，令到市場存在問號。

第五個焦點是英國脫歐法案的討論。英國國會將於1月7日恢復討論脫歐法案，預期法案在沒有多大阻礙。

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