國際財經 時事脈搏

日產汽車前會長戈恩(Carlos Ghosn)潛逃黎巴嫩，日本法務大臣森雅子對此深表遺憾，批評戈恩於保釋期間離境是明顯違法，其行為不可原諒；日方將加強出境檢查。

這是戈恩去年12月29日潛逃後，日本政府首次表態。

森雅子發表聲明，稱日方沒有確認戈恩的離境記錄，已取消保釋。國際刑警亦已對他發出通緝令。為避免類似情況發生，日本將加強離境檢查。惟她沒有提及日方後續將採取的具體行動。

就戈恩指日本司法不公正，森雅子說，日本司法制度保護基本人權、程序正當。