國際財經

美國炸死伊朗高級軍事將領，兩國衝突醞釀升溫，國際油價周五飊升，紐約油價創下逾7個月新高。

紐約2月期油最高見64.09美元，收市升1.87美元或3.1%，每桶報63.05美元，是5月20日以來最高；本周累計升2.2%。

倫敦布蘭特3月期油最高見69.50美元，收市升2.35美元或3.6%，每桶報68.6美元，是9月中以來最高；本周累計升2.6%。

較早時，美國殺死伊朗革命衞隊精英部隊「聖城軍」(Quds Force)指揮官蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)。一般預期，伊朗將展開嚴厲報復行動，勢必引發中東局勢進一步升溫。

Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示，伊朗原油出口數量少，事件對油市即時供求衝擊有限，但市場關注該國可能攻擊美國在中東的盟友，阻止相關國家出口原油，油價在襲擊事件後因此即時飊升。

Velandera Energy首席財務長Manish Raj認為，美國已經將伊朗逼至無路可走，預期伊朗將採取極端手段反擊，但油價周五的表現顯示，市場仍相信中東原油供應不會有重大轉變；倘若情況惡化，紐油可能重上70美元，布油則重上80美元。

另外，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存減少1146萬桶，遠高於分析員預測的310萬桶減幅，以及美國石油協會早前公布的780萬桶減幅。汽油與精煉油庫存期內分別增加321.2萬桶與877.6萬桶，分析員預測是減少370萬桶與320萬桶。另外，紐約期油集散地庫欣的庫存在期內減少144.9萬桶。消息也利好油價。