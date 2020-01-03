國際財經

美軍空襲伊拉克首都巴格達，炸死在當地的伊朗高級將領，市場憂慮中東衝突升級，美股三大指數周五回吐，把上日創紀錄新高的升幅蒸發，道指曾跌368點，盤中低位觸及28500點；亞歐股市亦顯著受壓。避險需求急漲，美滙企穩，日圓一度升0.65%，見兩個月高位。

道指周五低開315點，已幾乎盡吐周四升幅， 其後跌幅擴大至368點或1.28%，收市仍跌233點或0.81%，報28634點；標指和納指曾下插逾1%，收市分別跌0.71%及0.79%，報3234點和9020點。

資金避險 日圓升越108

受惠油價飆升，個別中小型油股股價逆市報捷，Concho資源和Apache收市分別錄得3.7%和1.3%升幅；但埃克森美孚仍挫0.8%。多元化工集團陶氏下滑2.47%，為表現最差的道指成分股；思科、微軟和英特爾都回吐逾1%，蘋果回落0.97%。金融股受壓，摩根大通和高盛分別倒退1.32%和1.17%。

俗稱恐慌指數的芝加哥期權交易所波動指數(VIX)在美股初段曾攀升29.9%，報16.2；收市仍漲12.4%，報14.02。

歐洲股市個別發展，泛歐Stoxx 600指數跌0.33%；英股和法股分別倒升0.24%和0.04%，德股急挫1.25%。亞洲股市也普遍低收，主要股市中以日經指數的0.76%跌幅最大。

投資者轉投避險資產，美滙指數續升，惟經濟數據欠佳，令美市尾段升幅收窄至0.05%，報96.9；日圓曾漲0.65%，至每美元兌107.85日圓的兩個月高位，美市尾段縮窄至0.41%，每美元兌108.12日圓。英鎊跌0.49%，兌1.3073美元；歐羅下滑0.13%，兌1.1158美元。

地緣局勢緊張，亦拖累新興市場和澳紐元等資源貨幣滙價捱沽。其中南非蘭特曾挫逾2%，到美市尾段跌幅收窄至1.49%，報每美元兌14.2975。亞洲較波動的印尼盾跌0.3%，在央行入市干預後，兌美元仍跌0.27%，每美元兌13930印尼盾；印度盧比周五一度跌0.69%，每美元兌71.829印度盧比。澳元和紐元兌美元分別挫0.54%和0.51%，澳元兌69.52美仙，紐元兌66.65美仙。

美債息回落逾8個基點

資金亦流入國債避險，推高債價，10年期美國國債孳息下滑8.81基點，至1.789厘；30年期美國國債孳息都跌8.3基點，至2.25厘。紐約期金收市升1.6%，報每盎斯1552.4美元，創4個月高。本周累計，金價升2.3%。

市場憂慮中東局勢影響石油供應，倫敦布蘭特3月期油及紐約期油早段最多抽升約4.8%，收市分別漲3.6%及3.1%，每桶報68.6美元及63.05美元。布蘭特期油最高見69.50美元，逼近70美元大關，紐約期油最高見64.09美元。