國際財經

美國炸死伊朗重要軍官，中東局勢趨緊張，國際金價周五飊升，創下4個月新高。

紐約2月期金收市升24.3美元或1.6%，每盎斯報1552.40美元，是9月4日以來最高水平。本周累計，金價升2.3%。3月期銀收市升10.5美仙或0.6%，每盎斯報18.15美元，本周累計升1.1%。

較早時，美國炸死伊朗革命衞隊精英部隊「聖城軍」(Quds Force)指揮官蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)。

交易商認為，如果中東局勢繼續惡化，金價將進一步攀升，但預期在1550美元有技術阻力。