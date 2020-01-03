國際財經

三星電子旗下5G手機去年全球銷量達670萬部。

韓聯社引述市場調研機構Counterpoint Research統計，去年11月，三星在全球5G智能手機市場的份額高達53.9%，預計5G手機銷量佔比將由去年的1%，大幅提高至今年的18%。

三星計劃通過上半年上市的Galaxy S系列新品鞏固其在5G市場的領頭羊地位，並計劃第一季在本土市場推出首款支持5G的平板電腦Galaxy Tab S6 5G版。

三星電子IM業務無線事業部社長盧泰文表示，今年將成為三星電子在更多終端引入5G的年份。