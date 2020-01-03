國際財經

伊朗軍官遭美軍擊殺，伊方揚言嚴厲報復，地緣局勢急劇升溫，資金流入避險市場，歐洲股市早段下滑，油價則漲逾3%。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報7579點，跌25點或0.33%；德國DAX指數報13266點，跌119點或0.9%；法國CAC 40指數報6013點，跌28點或0.47%；意大利富時MIB指數報23726點，跌109點或0.46%。

道指期貨暫報28583點，跌258點。

美伊衝突升級，伊朗革命衞隊聖城軍指揮官Qassem Soleimani在伊拉克首都巴格達國際機場，被美軍炸死。美國國防部承認，Soleimani是在總統特朗普指示下被殺死。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)回應稱，對Soleimani的謀殺行動將雙倍激發抵制美國和以色列的動機。伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)亦說，Soleimani被暗殺將令伊朗更加堅定地抵抗美國。

中東緊張局勢不斷升級，市場憂慮石油供應恐面臨中斷，刺激油價漲逾3%。紐約原油期貨現時每桶報63.04美元，漲1.86美元或3.04%；倫敦布蘭特期油報68.42美元，漲2.17美元或3.28%。