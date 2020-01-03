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今日 08:54 國際財經

美華盛頓州控強生 須為藥癮危機負責

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美國華盛頓州政府入稟控告強生，指其宣傳止痛藥的做法存在疏漏，導致藥癮危機惡化，要求其作出賠償。

該州總檢察官Bob Ferguson在記者會上指稱，該間跨國企業向藥廠提供止痛藥原材料，導致藥業界胡亂地擴大生產止痛藥，超過正常合理供應。

根據該份民事訴訟入稟狀，華盛頓州政府要求強生繳付民事懲罰性賠償、州政府相關損失，以及沒收製造藥品的利潤。強生否認指控，表示推廣止痛藥手法合宜。

去年11月，美國俄克拉何馬州法官裁定強生要為藥癮危機承擔責任，須賠償4.65億美元。

 

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