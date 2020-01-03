國際財經

美聯社報道，美國航空正與波音商討737 MAX機停飛賠償，並且會與僱員分享部分賠償。

美航發言人接受查詢時表示，仍與波音商討737 MAX機停飛賠償事宜，未有定案，對方提出的除了現金賠償外，還有其他方式的補償，例如訓練課程與零件，但該公司計劃與僱員共同分享相關賠償。

受到737 MAX機停飛影響，美航取消了數以千計航班。該公司曾估計，取消航班的損失達5.4億美元。

此前，美國西南航空與土耳其航空已公布，與波音就737 MAX機停飛達成賠償安排。



