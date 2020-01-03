熱門：

今日 08:44 國際財經

美航與波音洽737 MAX機賠償 部分與僱員分享

放大圖片

美聯社報道，美國航空正與波音商討737 MAX機停飛賠償，並且會與僱員分享部分賠償。

美航發言人接受查詢時表示，仍與波音商討737 MAX機停飛賠償事宜，未有定案，對方提出的除了現金賠償外，還有其他方式的補償，例如訓練課程與零件，但該公司計劃與僱員共同分享相關賠償。

受到737 MAX機停飛影響，美航取消了數以千計航班。該公司曾估計，取消航班的損失達5.4億美元。

此前，美國西南航空與土耳其航空已公布，與波音就737 MAX機停飛達成賠償安排。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads