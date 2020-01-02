國際財經

內地降準撐經濟，加上美國總統特朗普日前宣稱將於本月中在白宮簽訂首階段貿易協議，受利好消息帶動，美股踏入2020年首個交易日紅盤高開，三大指數齊創即市歷史新高及收市歷史紀錄，並以緊貼全日最高位告收。歐洲股市亦造好，美滙指數則回升。

道指高開100點，臨近收市升幅擴大至334點，高見28872點；收市報28868點，抽高330點或1.16%。標指高收0.84%，報3257點，即市最高見3258點。納指曾升見9093點，收市報9092點，上揚1.33%。科技股帶領升勢，晶片股AMD股價急飆7.1%，美光(Micron)攀升約3%，科企龍頭蘋果升2.28%；波音反彈2.32%，迪士尼進賬2.47%，為表現最強的道指成分股。不過，30隻道指成分股之中，仍有6隻逆市下滑，陶氏跌幅最大，收挫1.79%。

特朗普周二在Twitter發帖文稱，本月15日與中國簽署第一階段貿易協議，刺激市場的樂觀情緒。

歐洲股市向好，泛歐Stoxx 600指數收市漲0.93%；英股升0.82%，德股和法股均上揚超過1%。

美滙回揚 金油價企穩

美滙指數從5個月低位回揚，美市尾段彈0.44%，報96.81；日本仍是假期，日圓窄幅向好，升0.2%，每美元兌108.55日圓。英鎊受壓，挫0.82%，兌1.3142美元，英國新出爐製造業採購經理指數(PMI)較預期差，加上市場憂慮與歐盟的貿易協議談判拖沓，利淡英鎊走勢。歐羅同告急跌0.83%，兌1.1172美元。

金價繼續靠穩在3個月高位，紐約期金收市漲0.3%，每盎斯報1528.1美元。

國際油價呈強，紐約期油收市漲0.2%，每桶報61.18美元；布蘭特期油上揚0.4%，收報66.25美元。美中貿易關係改善，加上中東局勢緊張，利好油價走勢。彭博調查顯示，石油出口國組織(OPEC)上月的原油產量每日減產9萬桶，至2955萬桶，其中沙地阿拉伯、伊拉克及阿聯酋的減幅最大。

數據方面，勞工部出爐的美國上周首次申領失業救濟人數，按周減少2000人，至4星期新低的22.2萬人；而波動較小的4周平均首次申領失業救濟人數則微升至23.325萬人。數字反映美國的勞工市場仍然強勁。

Markit公布的12月美國製造業PMI終值報52.4，略低於初值的52.5。