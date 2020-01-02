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今日 02:57 國際財經

魏德曼促歐洲銀行應對fb虛擬貨幣Libra挑戰

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歐洲央行管理委員會委員兼德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)表示，歐洲銀行業應該提供成本低廉、運作有效的貨幣交易系統，以應對包括Facebook (fb)加密幣Libra等另類虛擬貨幣挑戰。

德國報章《商報》(Handelsblatt)引述魏德曼稱，他不支持由國家層面應對虛擬貨幣的挑戰，因為涉及市場競爭問題，理應由銀行開發產品，以滿足消費者需要。

魏德曼一貫促請銀行界審慎面對虛擬貨幣挑戰，他對虛擬貨幣的看法與其他歐洲金融監管機構官員一致。

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